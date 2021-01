Von Andreas Liebmann, Oberhaching

Die Welt werde wieder anders aussehen nach diesem Spiel, das hatte Trainer Mario Matic bereits am Freitag versprochen. Auch, dass sein Team diesmal anders auftreten werde. Und tatsächlich: Die TSV Oberhaching Tropics haben ihr Pro-B-Heimspiel am Samstag gegen die Fraport Skyliners Juniors mit 84:68 Punkten gewonnen, es war nicht mal ein Zittersieg. Und das nur drei Tage nach der 76:99-Niederlage in Frankfurt, beim selben Gegner also.

Wieso sich Matic derart sicher war, dass das Rückspiel besser laufen würde, erklärte sich wohl schlicht aus der Notwendigkeit. Ohne Routinier Moritz Wohlers, mit angeschlagenen Akteuren wie Peter Zeis (Muskelfaserriss) und gerade erst in den Kader Zurückgekehrten, dazu hoch talentierten Teenagern wie Bent Leuchten oder Benjamin Schröder, denen zweifelsfrei die Zukunft gehöre, denen man aber noch nicht die Last der vollen Verantwortung aufbürden dürfe, so Matic, waren die Voraussetzungen nicht besser gewesen als vor dem Hinspiel, im Gegenteil: Die Frankfurter hatten sogar noch Bruno Vrcic aufgeboten, ausgebildet beim FC Bayern und üblicherweise fest im Kader des Frankfurter Erstligateams. "Sie wollten unbedingt gewinnen", folgerte Matic. Doch für sein Team sei es nun mal darum gegangen, um den Standort zu kämpfen, ums sportliche Überleben. Sie hätten diesen Erfolg also wohl noch etwas mehr gewollt. Hatten nach der jüngsten Niederlage, mit der sie speziell in der zweiten Halbzeit alles andere als zufrieden waren, "viele Gespräche geführt". Und weil nun auch taktisch einige Änderungen griffen, wurde es ein souveräner Start-Ziel-Sieg.

2,14-Meter-Youngster Bent Leuchten gelingt ein Double-Double

Wann immer die Gäste am Samstag verkürzten, zeigten die Tropics eine passende Reaktion. Fünf Oberhachinger punkteten schließlich zweistellig: Joris Ortega (20 Zähler), Janosch Kögler, Topscorer des Hinspiels (19), Zeis (15), Bernhard Benke (10); der 18-jähre 2,14-Meter-Mann Leuchten bot mit zwölf Punkten und 13 Rebounds sogar ein Double-Double. "Das gibt uns jetzt wieder Luft", bilanzierte Matic, auch wenn das kommende Programm schwer sei. Eine weitere Niederlage hätte die Aussichten stark getrübt, ehe es am nächsten Sonntag zunächst beim Ligazweiten Koblenz und anschließend mit zwei Partien gegen den Fünften Dresden weitergeht. Die zweite Mannschaft des FC Bayern unterlag derweil Gießen 74:78.