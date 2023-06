Die deutschen Basketballerinnen haben ihren ersten EM-Sieg seit knapp 16 Jahren eingefahren und damit ihre Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis gewann am Freitagabend in Ljubljana 66:62 (32:30) gegen Gastgeber Slowenien und hat den Einzug in die nächste Runde in eigener Hand. In der umkämpften Partie punkteten Sonja Greinacher (12 Punkte), Marie Gülich (12) und Leonie Fiebich (11) zweistellig. Am Sonntag (12.15 Uhr/MagentaSport) fällt in der slowenischen Hauptstadt die Entscheidung über das Weiterkommen. Deutschland trifft dann auf Großbritannien.