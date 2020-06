Am Samstag startete das Meisterschaftsturnier in der Basketball-Bundesliga in München (im Bild Ulms Patrick Heckmann, l., und Bayerns Alex King).

Hierzulande laufen gerade einige Experimente ab, die weltweit mit großem Interesse beobachtet werden: Wie organisiere ich im Sport einen Ligabetrieb in Zeiten einer Pandemie, also einer länderübergreifenden Infektionskrankheit? In jedem Fall ohne Zuschauer - aber sonst?

Die Basketballer probieren ganz was Neues und spielen seit diesem Wochenende unter Quarantänebedingungen - alle an einem Ort, dazu noch in einem anderen Format. Der Meister wird in einem Turnier ermittelt, ähnlich einer Welt- oder Europameisterschaft, nur ohne den entsprechenden, teils mehrjährigen Vorlauf bei der Vorbereitung. Da "hätte einiges schiefgehen können", gibt Stefan Holz zu, der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga (BBL).

Bei Experimenten ist man nie vor Überraschungen gefeit, die Turnier-Teilnehmer erlebten gleich eine bei der Ankunft in München: Da wurden sie gebeten, während ihres Aufenthalts im Hotel einen Chip mit sich zu führen, eine Art Bewegungsmelder. Beim größten anzunehmenden Unfall, einer Infektion, soll er helfen, die näheren Kontakte des Patienten nachzuverfolgen und betreffende Personen zu isolieren, um nicht das große Ganze zu gefährden, das gesamte Turnier. In der Theorie ist so eine Infektion zwar ausgeschlossen: Alle 260 Personen, die während des Turniers im Hotel leben, sind vorher zweimal negativ getestet worden, und da sie keinen Kontakt zur Außenwelt haben sollen, dürften sie sich auch nirgendwo mehr anstecken. Aber in der Praxis sind halt Menschen am Werk, das führt häufig zu Fehlern.

Detailansicht öffnen Kleiner Begleiter: der Tracer eines Göttinger Spielers. (Foto: BBL-Foto/imago images)

"Ein bisschen mehr Vorlauf wäre nicht schlecht gewesen"

Bei den Profis kam die Aktion zunächst nicht so gut an, "weil es so kurzfristig war", wie Crailsheims Maurice Stuckey sagt: "Ein bisschen mehr Vorlauf wäre nicht schlecht gewesen." Auch Ulms Nationalspieler Andreas Obst fand: "Das kam etwas kurzfristig." Aber er versicherte: "Es stört mich jetzt nicht." Für seinen Klubkollegen Derek Willis war es ebenfalls "kein großes Thema"; der Amerikaner fühlt sich gut informiert und hat "keine Bedenken wegen meiner Privatsphäre", wie er hinzufügte. Eine Mannschaft hat den Chip zunächst nicht tragen wollen, ließ sich aber überzeugen. Großen Widerstand gegen die Maßnahme gab es allem Anschein nach nicht.

Florian Kainzinger kann die Irritationen der Profis verstehen, bittet aber seinerseits auch um Verständnis: Wegen der für alle neuen Situation mit dem Coronavirus gab es eben "vieles, das in den letzten Minuten noch geklärt werden musste". Kainzinger, 38, gebürtiger Münchner, hat als Jugendlicher Basketball gespielt, später Betriebswirtschaft studiert und über Gesundheitsökonomie promoviert. Er hat einst eine Laborgruppe aufgebaut für die Charité in Berlin, wo er mittlerweile lebt. Er war schon beim Sicherheits- und Hygienekonzept der Fußballer involviert, und er hat nun auch das System der BBL mitentwickelt. Das ist freilich ein laufender Prozess.