Bayreuth ist der erste Absteiger aus der Basketball-Bundesliga. Das Team von Trainer Mladen Drijencic unterlag am Mittwochabend gegen Heidelberg mit 96:102 (39:49) und kann mit einer Bilanz von 6:25 Siegen den Klassenerhalt rechnerisch nicht mehr schaffen. Bayreuth hatte seit 2010 in Liga eins gespielt. Der FC Bayern München indes hatte mit den Rostock Seawolves keine Probleme und holte sich den elften Liga-Erfolg in Serie. Der Tabellendritte bezwang die Hanseaten souverän mit 108:76 (57:29).