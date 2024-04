Bei der Badminton-Weltmeisterschaft in Chengdu/China war das deutsche Männerteam wie erwartet auch gegen Japan chancenlos und kann den Sprung ins Viertelfinale nicht mehr schaffen. Nach der Auftaktniederlage gegen Taiwan (1:4) setzte es am zweiten Spieltag für die ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) ein 0:5. "Ich denke, meine Leistung war ansprechend, aber ich hätte gerne mindestens einen Satz geholt", sagte Kai Schäfer, der Kodai Naraoka 18:21, 16:21 unterlag. Er müsse "lernen, auch in den entscheidenden Phasen nicht zu viel zu wollen. Da merkt man dann doch, dass einem einfach mehr Klasse und Erfahrung gegenübersteht".