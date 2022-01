Finale der Frauen: Barty vs. Collins

Im Frauenfinale der Australian Open treffen am Samstag (Eurosport, 9.30 Uhr MEZ) zwei sehr gegensätzliche Spielerinnen aufeinander: die an Nummer 1 gesetzte Australierin Ashleigh Barty, 25, und die Amerikanerin Danielle Collins, 28.

Ashleigh Barty

Detailansicht öffnen (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Gewann als 15-Jährige den Juniorinnen-Titel in Wimbledon. Brauchte eine Weile, um auf der Tour Fuß zu fassen. Triumphierte in beiden Endspielen von Grand-Slam-Turnieren, die sie bisher erreichte: 2019 bei den French Open und 2021 in Wimbledon. Seit Juni 2019 die Nr. 1 der Welt. Legte 2020 wegen Corona eine längere Pause ein. Bester Schlag: derzeit im Grunde alles, vorneweg der Aufschlag und die einhändige Rückhand als flacher, giftiger Slice.

Danielle Collins

Detailansicht öffnen (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Gewann mit der University of Florida zweimal die amerikanische College-Meisterschaft. Tauchte erst 2019 in den Top 100 auf. Derzeit die Nummer 30 der Weltrangliste. Errang 2021 erstmals zwei Turnier-Titel auf der Tour. Im direkten Vergleich der Finalistinnen liegt Collins 1:3 zurück - das bisher letzte Duell mit Ashleigh Barty gewann sie 2021 allerdings glatt in zwei Sätzen. Bester Schlag: die Rückhand cross als Treibschlag.