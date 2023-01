Die Abstiegssorgen der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga werden immer größer. Die Schwaben verloren am Wochenende beide Spiele und haben nun schon zehn Punkte Rückstand auf Rang 13, der sicher zum Klassenverbleib reichen würde. Am Sonntag gab es im Derby gegen den souveränen Tabellenführer aus München eine erwartbare 1:6-Heimniederlage. Nach knapp 23 Minuten lagen die Augsburger bereits 1:4 zurück.

Besonders emotional war die Niederlage am Freitag bei den Eisbären Berlin, die trotz der Meistertitel in den vergangenen zwei Jahren als Tabellen-13. ein direkter Konkurrent der Augsburger sind. Die Panther führten bis zehn Minuten vor Ende 3:1, ehe zwei umstrittene Strafzeiten den Eisbären zwei Überzahlspiele ermöglichten, die Kevin Clark zu zwei Toren nutzte. In der Verlängerung bescherte Frank Mauer Berlin den 4:3-Sieg. Mit Blick auf die Schiedsrichterentscheidungen sagte Mauer, es sei "natürlich bitter" für Augsburg gewesen, "da muss man fair sein".