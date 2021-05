Die Augsburger Panther haben sich von weiteren fünf Akteuren getrennt. Neben den ehemaligen Nationalstürmern Thomas Holzmann und Jaroslav Hafenrichter erhalten auch der italienische Nationalspieler Alex Lambacher sowie die beiden Angreifer Spencer Abbott (Kanada) und Danny Kristo (USA) keine neuen Verträge. Das teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit. Holzmann, 33, spielte seit 2015 für die Panther, Hafenrichter seit 2016. "Beide haben sich sehr mit unserem Klub identifiziert und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Sie haben über Jahre großen Einsatz für die Augsburger Panther gezeigt und unser Trikot mit Stolz getragen", sagte Sportmanager Duanne Moeser. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Augsburger die Weggänge von Nationalspieler Simon Sezemsky (nach Iserlohn), Verteidiger Layne Viveiros (zurück nach Salzburg) und Ersatztorwart David Kickert bekannt gegeben.