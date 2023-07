Der frühere Bundesliga-Trainer Adi Hütter steht Medienberichten zufolge vor einem Engagement bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1. Der Österreicher solle nach Klärung letzter Details als Nachfolger des Belgiers Philippe Clement in Monaco vorgestellt werden, vermeldete unter anderem die Sportzeitung L'Équipe. Die Monegassen hatten sich nach dem Verpassen des Europapokals am Saisonende von Clement getrennt.

Der 53 Jahre alte Hütter hatte in der Bundesliga von 2018 bis 2021 Eintracht Frankfurt trainiert. Im Mai 2022 hatte er nach einer mäßigen Saison bei Borussia Mönchengladbach gehen müssen. Zuletzt galt Hütter als Wunschkandidat von Crystal Palace, doch der Premier-League-Klub aus London setzt offenbar überraschend seine Zusammenarbeit mit Trainer-Urgestein Roy Hodgson, 75, fort.