Arminia Bielefelds Sportdirektor Samir Arabi hat Berichte bestätigt, wonach der vom Abstieg bedrohte Bundesligist über die Zukunft von Trainer Uwe Neuhaus berät. "Es ist unsere Aufgabe, mit der Situation verantwortungsvoll und im Sinne des Klubs umzugehen. Geschäftsführung und Gremien werden gemeinsam analysieren und bewerten", sagte der 42-Jährige am Sonntag dem Westfalen-Blatt. Eine Entscheidung soll dem Vernehmen nach erst am Montag fallen. Nach Angaben der Neuen Westfälischen droht Neuhaus beim Tabellen-16. nach fünf Spielen ohne Sieg das Aus. Der Vertrag des 61-Jährigen, der die Ostwestfalen in der vorigen Saison nach elf Jahren zurück in die Bundesliga geführt hatte, läuft bis Sommer 2022. Für Kritik an seiner Arbeit hatte zuletzt vor allem die fehlende Stabilität in der Defensive gesorgt. Neuhaus selbst sagte: "Ich mache mir meine Gedanken ausschließlich über die Trainingsarbeit."