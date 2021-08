Arminia Bielefeld hat unmittelbar vor dem Bundesligastart am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr) einen weiteren Zugang präsentiert. Nur einen Tag nach der Verpflichtung des Nürnberger Offensivspielers Robin Hack machten die Ostwestfalen den Transfer des Österreichers Patrick Wimmer perfekt. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler von Austria Wien erhält in Bielefeld einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. "Mit Patrick haben wir einen jungen Spieler für uns gewonnen, der trotz seines Alters bereits auf reichlich Erfahrung in der österreichischen Bundesliga blicken kann. Mit seiner Flexibilität im offensiven Mittelfeld hat uns Patrick überzeugt", sagte Arminias Geschäftsführer Sport Samir Arabi zur Verpflichtung.