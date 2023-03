Uwe Koschinat soll Arminia Bielefeld vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahren. Der 51-Jährige wird neuer Cheftrainer der kriselnden Ostwestfalen. Koschinat folgt auf Daniel Scherning, der am Dienstag kurz nach der Trennung vom langjährigen Sportdirektor Samir Arabi entlassen worden war. Koschinat coachte zuletzt bis Oktober 2022 den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Er wird an diesem Samstag (13 Uhr) erstmals auf der Arminia-Bank sitzen - im schweren Spiel gegen Tabellenführer Darmstadt 98. Bielefeld war erst in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen. Nun droht dem aktuellen Tabellen-16. sogar der Absturz in Liga drei.