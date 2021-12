Tom Brady hat mit den Tampa Bay Buccaneers einen weiteren Rekord gebrochen. Der 44 Jahre alte Quarterback des Titelverteidigers übertraf beim 33:27 gegen die Buffalo Bills die Bestmarke von 7142 erfolgreichen Pässen von Drew Brees in der Football-Profiliga NFL. Brady musste um den Sieg allerdings zittern, nachdem die Bills in der zweiten Hälfte einen 21-Punkte-Rückstand aufgeholt hatten. In der Verlängerung lief Breshad Perriman nach einem Pass von Brady in die Endzone, es war der 700. Touchdown-Pass in Bradys Karriere. "Das war ziemlich cool. Mir wäre es lieber gewesen, wenn es nicht so weit gekommen wäre, aber am Ende zählen sie alle gleich viel", sagte Brady. Für Tampa Bay war es der zehnte Sieg im 13. Saisonspiel.