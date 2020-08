Der Deutsche Fußball-Bund hat den Spielplan der dritten Liga vorgestellt. Zum Auftakt (18. bis 20. September) findet ein Münchner Derby zwischen dem FC Bayern II und Aufsteiger Türkgücü statt. Der TSV 1860 beginnt in Meppen, Unterhaching in Zwickau, der FC Ingolstadt trifft zu Hause auf Uerdingen. Das erste Heimspiel der Löwen ist eine Woche später gegen Magdeburg angesetzt. Ihr Derby gegen Unterhaching findet am 7. Spieltag (23. bis 26. Oktober) statt, am 13. Spieltag (27. bis 30. November) treffen sie auf Türkgücü. Zum Vergleich zwischen Sechzig und dem FC Bayern II kommt es erst im nächsten Jahr (8. bis 11. Januar).