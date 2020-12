Der ehemalige Bundesligist 1860 München gab Waldhof Mannheim dank eines Hattricks von Sascha Mölders mit 5:0 (3:0) das Nachsehen. Mölders traf in 3., 24. und 28. Minute und hat jetzt schon neun Saisontreffer auf dem Konto. "Heute waren wir griffig, haben ein gutes Spiel gemacht. Nach dem 3:0 haben wir in der Halbzeit gesagt, dass wir uns nicht darauf ausruhen wollen", sagte Mölders bei MagentaSport. Dementsprechend attackierten die Münchner weiter. Phillipp Steinhart (54., Handelfmeter/71.) sorgte für die Tore vier und fünf. Bei der zweiten Auswärtsniederlage innerhalb von vier Tagen zeigten die Waldhöfer in der Defensive eine ganz schwache Leistung und hätten sogar noch höher verlieren können. "Letzte Woche war mit dem 1:2 nicht alles scheiße, heute ist mit dem 5:0 nicht alles super", resümierte dagegen Münchens Trainer Michael Köllner die sieglosen Wochen und sagte über die Wichtigkeit des Erfolgs: " Es war grundsätzlich wichtig, dass wir gewonnen haben. Weil die Dinge geklappt haben, an denen wir in den Wochen zuvor gescheitert sind: vorne kaltschnäuziger sein, hinten besser verteidigen. Das freut mich für die Mannschaft. Ich sehe die Spieler jeden Tag - die haben sich auch in dieser Woche wieder im Training buchstäblich den Arsch aufgerissen - auf gut bayerisch. Wenn Du so wie jetzt in 6 Tagen 3 Spiele hast und fährst so einen klaren Sieg ein, tut das der Mannschaft einfach gut."