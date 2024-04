Das Heimspiel des Zweitliga-Tabellenletzten VfL Osnabrück gegen den FC Schalke 04 am Samstag steht wegen baulicher Mängel an der Dachkonstruktion des Stadions vor der Absage. Die zuständigen Behörden der niedersächsischen Stadt haben die Nutzung der Fußball-Arena vorübergehend untersagt, wie der Klub am Dienstagabend mitteilte. Der VfL setze laut Geschäftsführer Michael Welling alles daran, "verschiedene bauliche Maßnahmen zu prüfen und so umzusetzen, dass wir den Brückentag gegen Schalke schnellstmöglich nachholen und auch das letzte Heimspiel gegen Hertha BSC wie gewohnt an der Bremer Brücke austragen können".