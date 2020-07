Der TSV 1860 München hat den Vertrag mit einem weiteren Talent verlängert. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, bleibt auch Offensivspieler Johann Ngounou Djayo den Löwen treu. Die Laufzeit des Vertrags wurde nicht bekanntgegeben. Zuvor hatten die Münchner schon mit Abwehrspieler Niklas Lang, 18, verlängert. Der 19-jährige Djayo kam in der abgelaufenen Saison in der U19 des TSV zum Einsatz. Er spielte auch schon für die deutsche U18-Nationalmannschaft. "Johann bringt viel mit, was ein Offensivspieler im heutigen Fußball benötigt", sagte Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Gemeinsam mit unserem Entwicklungstrainer Michael Köllner werden wir Johann für kommende Aufgaben im Profifußball vorbereiten."