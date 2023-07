Der TSV 1860 München hat Mittelfeldspieler Niklas Tarnat als nächsten Zugang verpflichtet. Der Sohn des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Michael Tarnat war zuletzt für Rot-Weiss Essen aktiv, wie der Drittligist am Freitag mitteilte. Zur Vertragslaufzeit machten die Löwen wie gewohnt keine Angaben. Für die Essener kam der 25-Jährige in der vergangenen Spielzeit auf 30 Einsätze in der 3. Liga. "Ich war wahnsinnig glücklich, als der Anruf kam. Bei so einem Traditionsverein spielen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen", sagte er. Zudem gaben die "Löwen" bekannt, dass Jesper Verlaat das Team als neuer Kapitän anführen wird. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler wurde von seinen Mitspielern gewählt und folgt auf Stefan Lex, der nach der vergangenen Saison seine Karriere beendet hatte. Vizekapitän ist Torwart Marco Hiller, auf ihn folgen Tim Rieder und Albion Vrenezi.