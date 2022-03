Fußball-Drittligist 1860 München muss am Samstag (14 Uhr) im Spitzenspiel der dritten Fußball-Liga auf Marco Hiller, 25, verzichten. Der Stammtorwart wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet und begab sich in Quarantäne. Vertreten wird ihn Tom Kretzschmar, 23, der zuletzt schon im Toto-Pokal in Aubstadt (3:4 n. E.) im Tor der Löwen stand.