Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat den Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel über das Saisonende hinaus verlängert. Der Beirat der Geschäftsführungs-GmbH habe dies einstimmig beschlossen, teilte der Klub am Donnerstag mit: "Die Gesellschafter begrüßen die Entwicklung des Sportbereichs, bedanken sich für die bisher geleistete sehr gute Arbeit sowie für seine Bemühungen und freuen sich auf weitere Verbesserungen in der Zukunft." Dem Beirat der Geschäftsführungs-GmbH gehören Robert von Bennigsen und Robert Reisinger für den e.V. und Andrew Livingston sowie Saki Stimoniaris als Vertreter von Investor Hasan Ismaik an. Über die Vertragslaufzeit machte 1860 keine Angaben.