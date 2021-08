Fußball-Drittligist 1860 München kann im Heimspiel an diesem Dienstag (19 Uhr) gegen Viktoria Köln überraschend wieder auf Innenverteidiger Niklas Lang zurückgreifen. Der 19-Jährige war beim 0:3 in Kaiserslautern mit bandagiertem Knie und humpelnd ausgewechselt worden. "Die Szene hat etwas blöd ausgesehen", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Montag, "aber er hat ganz einfach nur Krämpfe gehabt." Zudem kehrt Yannick Deichmann nach seiner Sperre zurück.