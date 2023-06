Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg startet diesen Montag mit dem obligatorischen Leistungstest in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am Dienstag sind dann die ersten beiden Einheiten unter dem neuen Cheftrainer Christian Fiél anberaumt. Unterdessen schreiten die Personalplanungen voran. Demnach hat der FCN die Kaufoption für den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Jens Castrop gezogen. Die Franken zahlen 450 000 Euro an den 1. FC Köln. Angreifer Paul-Philipp Besong wurde nach der einjährigen Leihe zu Erzgebirge Aue nun für 150 000 Euro an Borussia Dortmund II abgegeben. Defensiv-Allrounder Jannes Horn, der die Rückrunde als Leihspieler am Valzner Weiher verbracht hat, wurde vom VfL Bochum zurückbeordert. Laut Nürnberger Nachrichten soll dagegen der Transfer des Japaners Daichi Hayashi, 26, vom belgischen Erstligisten Saint-Truiden zum FCN unmittelbar bevorstehen.