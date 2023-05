Der 1. FC Nürnberg muss die Mission Klassenverbleib ohne seinen Kapitän erfüllen. Christopher Schindler erlitt am Sonntag in der Partie gegen Kaiserslautern einen Riss des hinteren Kreuzbands und eine Teilruptur des Außenbands. "Für uns bedeutet das, noch mehr zusammenzurücken und den Ausfall als Mannschaft zu kompensieren", sagte Trainer und Sportvorstand Dieter Hecking. Nach Torhüter Christian Mathenia sowie den Verteidigern Florian Hübner, Erik Wekesser und Jan Gyamerah ist Schindler der nächste schwerwiegende Ausfall in der Defensive der Franken.