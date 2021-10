Trainer Robert Klauß war mit der Reaktion seiner Spieler nach der Nürnberger Testspiel-Blamage während der Länderspielpause zufrieden. "Wirklich gut" sei die Trainingswoche gewesen, berichtete er vor dem Gastspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) beim Aufsteiger Dynamo Dresden. Beim 0:7 gegen den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt hatte der Club nicht unter Beweis gestellt, der einzige noch ungeschlagene Zweitligist in dieser Saison zu sein. In Dresden muss Klauß in der Offensive auf den gelb-rot-gesperrten Nikola Dovedan verzichten. Zudem fällt Stürmer Dennis Borkowski mit einer leichten Muskelblessur aus dem FCI-Spiel aus.