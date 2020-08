Von Markus Schäflein

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg will seine Mitgliederversammlung in jedem Fall noch in diesem Jahr abhalten und erwägt hierfür auch eine Online-Veranstaltung. Das erklärte Aufsichtsratschef Thomas Grethlein auf der Vereinshomepage: "Wir wollen unseren Mitgliedern nicht zumuten, dass das heuer ausfällt." Als mögliche Termine nannte Grethlein den 20. oder 21. Oktober oder den 5. November. Das bedeutet angesichts der Corona-Pandemie, dass eine Online-Versammlung eine wahrscheinliche Variante ist. "Wir haben zwar noch beide Optionen, aber es könnte schon sein, dass es mit einer Präsenzveranstaltung nicht klappen wird", sagte er. Das Ziel sei, "möglichst lange beide Varianten noch im Fokus zu behalten". Mitte September sollen die Einladungen verschickt werden.

Zuletzt hatte sich Vereinsmitglied Fritz Sörgel für die Online-Variante ausgesprochen - der Pharmakologe verbindet mit einer wahrscheinlich deutlich höheren Zahl an Teilnehmern die Hoffnung darauf, dass Grethlein nicht wiedergewählt und der Aufsichtsrat neu besetzt wird. Grethlein erklärte, weshalb er eine Live-Versammlung grundsätzlich befürworten würde, sofern sie genehmigungsfähig ist - weil "sich die Mitglieder untereinander austauschen können und es ein Stück Vereinsleben ist". Eine Online-Veranstaltung werde "sehr viel stringenter" ausfallen: "Es wird nur einen Austausch zwischen den Mitgliedern und uns geben, die Fragen können nur schriftlich gestellt werden."