Marvin Schwäbe, 26, ist die neue feste "Nummer eins" beim Bundesligisten 1. FC Köln. Diese Entscheidung verkündete Trainer Steffen Baumgart am Tag vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Samstag, 18.30 Uhr). Der langjährige Stammtorhüter Timo Horn, 28, der inzwischen ins Training zurückgekehrt ist, habe seine Verletzung aus dem Spätherbst und die kürzlich erlittene Corona-Erkrankung zwar vollständig überstanden, so Baumgart, er sei aber ab sofort "in der Herausforderer-Position. "Die Entscheidung auf der Torhüterposition ist gefallen", betonte der Kölner Coach: "Marvin bringt sehr gute Leistungen. Wenn ich da jetzt einen Eiertanz machen würde - da glaubt ja keiner dran."

Er habe, berichtete Baumgart, ein Gespräch mit Horn geführt, der seit seiner Knieverletzung im Auswärtsspiel bei Mainz 05 (1:1) im November von Schwäbe vertreten wurde. "Timo nimmt die Situation voll an, weil er ein guter Sportsmann ist", sagte Baumgart, "dass er enttäuscht ist, ist normal. Aber es ist ja nicht so, dass ich ihm etwas weggenommen habe. Er hatte diese Situation einfach noch nie so." In der Tat ist der Ur-Kölner Horn bereits fast 20 Jahre beim FC, seit 2012 war er Stammkeeper, nach dem Abstieg 2018 ging er mit in die zweite Liga. Schwäbe wechselte erst im Vorsommer von Bröndby Kopenhagen nach Köln.