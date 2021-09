Von Richard Fraunberger

Circa 170 Kilometer östlich von Thessaloniki und 400 Kilometer westlich von Istanbul sitzt in der Altstadt Kavalas eine kleine Frau im Hof ihres kleinen Hauses und stickt für ihre Enkelkinder Tischdecken. Scharen von Touristen laufen jeden Tag an ihr vorüber, Rumänen, Bulgaren und hin und wieder auch ein paar Deutsche. Sie steigen die Treppen hinauf zur Zitadelle, um Fotos zu machen. Vom Thrakischen Meer, vom Hafen und vom blütenweißen, bis an die Berge hinaufgewachsenen Häuserdschungel, durch den sich ein 60 Meter hohes Aquädukt schlängelt. Es ist ein umwerfender Ausblick. Anthula Paghida, 96, geboren auf Limnos, Mutter dreier Kinder, Großmutter einer Schar von Enkeln stört sich nicht an den vielen Besuchern, sie hat sich an sie gewöhnt. Seit 65 Jahren lebt sie in dem Haus, das wie ein Adlernest knapp unterhalb der Zitadelle klebt.