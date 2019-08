13. August 2019, 18:59 Uhr Der Boom der Wanderwege Einfach mal weg

Weitwandern ist ein starker Trend. Von ihm profitieren nicht nur Hütten, sondern ganze Regionen. Auf manchen Wegen ist es aber schon fast zu viel.

Von Rebekka Gottl

Der Wanderrucksack ist so schwer, dass die junge Frau ihn nicht heben kann. Sie setzt sich auf den Boden, streift sich die Riemen über die Schultern und versucht aufzustehen. Mit strampelnden Bewegungen der Arme und Beine schafft sie es gerade so auf die Füße. Mit dem viel zu großen Rucksack läuft Cheryl rund 1700 Kilometer auf dem Pacific Crest Trail von Kalifornien nach Oregon. Ihre Wanderung wurde 2014 verfilmt, mit Reese Whiterspoon, "Der große Trip - Wild" war in den ...