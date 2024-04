Frankreich will Russlands Präsidenten Wladimir Putin nicht einladen zur Gedenkfeier des 80. Jahrestags der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg am 6. Juni. Russland soll aber eingeladen werden, einen Vertreter zu schicken. "Die Russische Föderation führt seit mehr als zwei Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Frankreich aufs Schärfste verurteilt", so die staatlichen Organisatoren in Paris am Mittwoch. Daher lade man Putin nicht ein. Doch werde Russland eingeladen, "vertreten zu sein, damit die Bedeutung des Engagements und der Opfer des sowjetischen Volkes sowie sein Beitrag zum Sieg von 1945 gewürdigt werden". Anders als der Kreml betreibe Frankreich keine Politik des Geschichtsrevisionismus.