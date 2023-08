Der frühere US-Präsident Donald Trump ist mit dem Versuch gescheitert, einen Prozess um mutmaßlich versuchte Wahlmanipulation aus dem kommenden Wahlkampf um das Weiße Haus herauszuhalten. Bundesrichterin Tanya Chutkan setzte am Montag den Prozessbeginn auf den 4. März 2024 fest. Trumps Anwälte hatten beantragt, das Gerichtsverfahren erst ab April 2026 zu starten. Es ist einer von insgesamt vier Prozessen, die dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber bevorstehen. In den USA wird im November 2024 ein neuer Präsident gewählt. Trump will erneut für die Republikaner antreten. Um Präsidentschaftskandidat der Partei zu werden, muss er sich zunächst in internen Vorwahlen durchsetzen. Am 5. März 2024, also einen Tag nach dem nun festgesetzten Termin, steht der sogenannte "Super Tuesday" an - der wichtigste Vorwahltag mit Abstimmungen in diversen Bundesstaaten.