23. Juni 2019, 18:50 Uhr Vereinte Nationen Chinese führt UN-Gremium

Ein Chinese leitet erstmals die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO. Der promovierte Genetiker Qu Dongyu setzte sich am Sonntag auch gegen die von Deutschland und der Europäischen Union bevorzugte französische Kandidatin Catherine Geslain-Lanéelle durch. Die FAO ist eine der größten Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und hat ihren Sitz in Rom. Ihr Ziel ist der weltweite Kampf gegen den Hunger. Deutschland ist nach den USA, Japan und China der viertgrößte Geldgeber des Gremiums. Vor der Wahl hatte sich ein Machtkampf zwischen der EU und China abgespielt. China versucht auch mit Einfluss in Organisationen der Vereinten Nationen seinen Machtanspruch in der Welt zu festigen.