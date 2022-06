Die nach ihrer China-Reise international in die Kritik geratene UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat überraschend den Verzicht auf eine zweite Amtszeit angedeutet. In einer Rede vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sagte sie am Montag, sie werde auf der laufenden 50. Tagung des Gremiums ein letztes Mal Bericht erstatten, da ihre Amtszeit sich dem Ende neige. Sie führte persönliche Gründe an. Die 70-jährige Ex-Präsidentin Chiles war im Mai nach China gereist. Kritik an Chinas Umgang mit Menschenrechten formulierte sie nach Auffassung von Bürgerrechtsorganisationen jedoch viel zu zurückhaltend, sie sei chinesischer Propaganda aufgesessen, hielt man ihr vor.