Nach der tödlichen Attacke in der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi hat die Luftabwehr bei einem erneuten Angriff zwei ballistische Raketen abgefangen und zerstört. Es war der zweite Angriff auf Abu Dhabi innerhalb einer Woche, den die vnm Iran unterstützten Huthi-Rebellen für sich beanspruchten. Saudi-Arabien kämpft seit 2015 mit den Emiraten und weiteren Verbündeten gegen die aufständischen Huthis im Jemen. Diese hatten vor einer Woche einen Angriff auf den internationalen Flughafen und eine Ölanlage in Abu Dhabi für sich beansprucht, bei dem drei Menschen getötet wurden. Die Huthis greifen vom Jemen aus regelmäßig Ziele in Saudi-Arabien an.