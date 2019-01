22. Januar 2019, 18:39 Uhr Venezuela Unruhen nach Meuterei

In Venezuela hat eine versuchte Meuterei von Nationalgardisten die politischen Unruhen verschärft. 27 Gardisten seien festgesetzt worden, verkündete der Chef der sozialistischen Partei, Diosdado Cabello. Mehrere Nationalgardisten hatten nach Angaben des Militärs in der Nacht auf Montag Waffen aus einem Lager gestohlen und zwei Offiziere gefangen genommen. Doch die Meuterei sei niedergeschlagen worden.

Die Aufstände lösten Demonstrationen in ärmeren Vierteln der Hauptstadt aus, nur wenige Kilometer vom Präsidentenpalast entfernt. Bewohner zündeten Straßensperren an und forderten, Maduro solle zurücktreten. "Freiheit! Freiheit!", sangen sie. Die Polizei setzte Tränengas ein. Am Abend sorgte ein Video für Aufsehen, in dem sich eine Gruppe von Männern in Kampfmontur als Freunde des venezolanischen Militärs zu erkennen gab. Sie bereiteten eine Offensive auf das Land vor - mit dem Ziel, Maduro zu stürzen und die Demokratie wiederherzustellen.

Der Oberste Gerichtshof erklärte die oppositionelle Führung des Parlaments für nicht rechtmäßig. Nach seiner Vereidigung als Präsident der Nationalversammlung am 5. Januar hatte der oppositionelle Abgeordnete Juan Guaidó begonnen, Maßnahmen gegen Maduro einzuleiten. Zudem forderte er die internationale Gemeinschaft auf, Maduros Regierung kein Geld zur Verfügung zu stellen. Maduro sei unrechtmäßig an der Macht.

Präsident Maduro war am 10. Januar zu seiner zweiten sechsjährigen Amtszeit vereidigt worden, doch viele Regierungen in der Region haben seine Wahl nicht als rechtmäßig anerkannt. Auch in Venezuela ging seine Popularität angesichts Hyperinflation, einem Mangel an praktisch allen Dingen des täglichen Bedarfs und seines autoritären Stils drastisch zurück.