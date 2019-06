30. Juni 2019, 18:34 Uhr Venezuela Kolumbianer freigelassen

Die venezolanische Regierung hat 59 inhaftierte Kolumbianer freigelassen und in ihr Heimatland ausgewiesen. Die vor fast drei Jahren in Venezuela Festgenommenen seien am kürzlich wiedergeöffneten Grenzübergang in Cúcuta empfangen worden, erklärte der Berater des kolumbianischen Präsidenten für Menschenrechtsfragen, Francisco Barbosa, auf Twitter. Es handele sich um 59 "willkürlich von der Diktatur" des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro "festgenommene Mitbürger". "Wir begrüßen die heutige Freilassung von 59 Kolumbianern, die sich fast drei Jahre lang in willkürlicher Haft befanden", twitterte das Menschenrechtsbüro der UN.