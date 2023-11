Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich nach dessen eigenen Angaben gebessert. Das 86 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche berichtete am Donnerstag im Vatikan, dass er zwar noch an einer Bronchitis leide, aber kein Fieber mehr habe. Nach wie vor werde er auch mit Antibiotika behandelt. "Wie Sie sehen, bin ich am Leben", scherzte der Papst. Wegen der Erkrankung hatte Franziskus auf Anraten seiner Ärzte die Teilnahme an der Weltklimakonferenz COP 28 in Dubai abgesagt. Eigentlich wollte er am Freitag in das arabische Emirat fliegen und dort eine Rede halten. Die Ärzte hätten ihm von der Reise abgeraten, weil es in Dubai sehr warm sei und viele Klimaanlagen gebe.