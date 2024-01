Der ehemalige Präsident Donald Trump hat nach seinem Ausschluss von den Vorwahlen im Bundesstaat Colorado das Oberste Gericht der USA angerufen. Dies gab ein Anwalt des führenden republikanischen Präsidentschaftsbewerbers bekannt. Der Schritt war erwartet worden, nachdem das Oberste Gericht von Colorado Trump von der dortigen Vorwahl ausgeschlossen hatte. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Trump in Maine Einspruch gegen seinen Ausschluss von den dortigen Vorwahlen eingelegt hat. In den USA finden die Vorwahlen und auch die Präsidentenwahl auf Ebene der Bundesstaaten nach ihren jeweiligen Gesetzen statt. Daher entscheiden sie, wer teilnehmen darf und wie die Abstimmungen ablaufen. In Colorado und Maine wird Trump im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 06. Januar 2021 ein Aufstand nach Absatz 3 des 14. Verfassungszusatzes vorgeworfen.