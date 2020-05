Am Freitagmorgen bot sich in Teilen von Minneapolis ein Bild der Verwüstung. Rauch stand über der Stadt, Polizisten mit Schlagstöcken säumten die Straßen. In der Nacht zuvor hatten erneut Demonstranten Geschäfte geplündert und Gebäude angezündet, darunter eine Polizeiwache. Auslöser der Unruhen ist der Tod des Schwarzen George Floyd, der am Montag gestorben war, nachdem ein weißer Polizeibeamter ihm acht Minuten lang sein Knie auf den Hals gedrückt hatte. Floyds Familie spricht von Mord.

Wie in den Nächten zuvor hatten die Proteste friedlich begonnen, gerieten jedoch im Lauf der Nacht zunehmend außer Kontrolle. Unter dem Ansturm der Massen gab die Polizei eine Wache auf, die daraufhin von Demonstranten in Brand gesetzt wurde. Jacob Frey, der Bürgermeister von Minneapolis, sagte am Freitagmorgen, er habe in der Nacht persönlich angeordnet, dass die Beamten die Wache verlassen. "Der Symbolismus eines Gebäudes kann die Bedeutung eines Lebens nicht aufwiegen", sagte er. US-Präsident Donald Trump hat die Ausschreitungen auf Twitter kritisiert. Die Demonstranten nannte er "Schläger". Zudem twitterte er, wenn die Plünderungen begännen, werde das Schießen beginnen. Diese Äußerung versah Twitter mit einem Warnhinweis. Sie verherrliche Gewalt, hieß es auf dem Kurznachrichtendienst. Unterdessen hat der Gouverneur des Bundesstaates Minnesota 500 Mitglieder der Nationalgarde nach Minneapolis geschickt, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. George Floyd war am Montag von vier Polizeibeamten festgenommen worden. Er lag mit Handschellen gefesselt auf dem Bauch, während der Polizist Derek Chauvin ihm minutenlang das Knie auf den Hals drückte. "Ich kann nicht atmen", rief Floyd mehrmals. Der Polizist drückte Floyd auch dann noch die Luft ab, als dieser längst bewusstlos war. Blut lief aus seiner Nase. Keiner der Kollegen griff ein.

Die vier Polizisten sind bereits am Dienstag gefeuert worden. Allerdings hat die örtliche Staatsanwaltschaft noch immer nicht entschieden, ob Anklage erhoben werden soll, was die Wut der Demonstranten verstärkte. Auch in vielen anderen Städten im Land kam es zu Protesten. In Denver feuerte jemand während einer ansonsten friedlichen Demonstration eine Waffe ab. In New York City versammelten sich Hunderte Menschen am Union Square, um gegen die Polizeigewalt zu demonstrieren.

In Minneapolis wurde während der Proteste am Freitagmorgen ein Team des Senders CNN vor laufender Kamera festgenommen. Der schwarze Korrespondent identifizierte sich als Journalist, die Polizisten legten ihm und zwei Kollegen trotzdem Handschellen an. Nach Intervention des Senders wurden sie nach einer Stunde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Familie von George Floyd äußerte sich in mehreren emotionalen Fernsehinterviews. Seine Schwester Bridgett Floyd sagte dem Sender NBC: "Ich will, dass diese Beamten wegen Mordes angeklagt werden. Denn es ist genau das, was sie getan haben.