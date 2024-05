Nach der Räumung von propalästinensischen Protesten an der Columbia-Universität in New York ist die Polizei auch in Los Angeles gegen ein Zeltlager auf dem Campus der University of California in Los Angeles (UCLA) vorgerückt. Laut CNN gab es Dutzende Festnahmen. Die Behörden hatten das Camp auf dem Gelände der UCLA zuvor als "rechtswidrige Versammlung" deklariert. Proteste gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg und für eine Solidarität mit den Palästinensern sind an diversen Hochschulen hochgekocht. Meist geht es um die Forderung an Hochschulen und Unternehmen, finanzielle Beziehungen zu Israel zu kappen. Während einige jüdische Studierende an den Demos teilnehmen, fühlen sich andere bedroht und bleiben den Campussen fern.