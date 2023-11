Erstmals in der Geschichte steht eine Frau an der Spitze der US-Marine. Der Senat in Washington bestätigte am Donnerstag (Ortszeit) die Berufung von Admiralin Lisa Franchetti auf den Führungsposten der US-Navy mit einer Mehrheit von 95 Stimmen bei einer Gegenstimme. Franchetti ist die erste Frau in dieser Rolle und das erste weibliche Mitglied des US-Generalstabs. Ebenfalls mit einer Mehrheit von 95 Stimmen wurde General David Allvin als Stabschef der US-Luftwaffe bestätigt, wie die Air Force mitteilte. Präsident Joe Biden hatte Franchetti bereits im Juli nominiert. Solche Personalien muss aber noch der Senat billigen. Der republikanische Senator Tommy Tuberville blockiert jedoch rund 370 militärische Nominierungen - aus Protest gegen eine Regelung des Verteidigungsministeriums, wonach Militärmitglieder im Fall einer Abtreibung bestimmte Unterstützung erhalten können.