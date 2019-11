Der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, hat knapp eine zweite Amtszeit gewonnen. Der Demokrat verpasste damit US-Präsident Donald Trump die zweite Niederlage bei einer Gouverneurswahl in diesem Jahr. Nach der Schlappe in Kentucky und erheblichen Verlusten bei den Parlamentswahlen in Virginia dürfte die Niederlage am Samstag die Republikaner vor der Präsidentschaftswahl 2020 aufschrecken. Trump hatte sich dafür eingesetzt, den Gouverneursposten für die Republikaner zurückzugewinnen. Edwards ist der einzige demokratische Gouverneur im tiefen Süden der USA. Trump besuchte Louisiana drei Mal, um Wahlkampf gegen Edwards zu machen.