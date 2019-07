15. Juli 2019, 18:59 Uhr USA Beleidiger fordert Entschuldigung

Der Streit zwischen dem US-Präsidenten und vier demokratischen Kongressfrauen eskaliert. Das dürfte die zerstrittenen Demokraten eher einen.

Von Christian Zaschke , New York

Dass US-Präsident Donald Trump am Wochenende nach seinen Angriffen gegen vier demokratische Abgeordnete als Rassist bezeichnet wurde, hat ihn nicht dazu bewogen, seine Tiraden zurückzunehmen. Im Gegenteil: Er legte am Montag noch nach, wie üblich auf Twitter. Nicht er habe etwas zurückzunehmen, vielmehr sollten sich die "radikal linken" Kongressabgeordneten für ihre Haltung gegenüber den USA und Israel entschuldigen, forderte er. Damit bezog er sich auf Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib und Ayanna Pressley. Am Sonntag hatte Trump auf Twitter geschrieben, die Abgeordneten sollten dahin zurückgehen, wo sie hergekommen seien, anstatt den Amerikanern zu erklären, wie das Land zu regieren sei.

Von den vieren wurde aber lediglich Ilhan Omar nicht in den USA geboren. Sie stammt aus Somalia. Sie hat sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch über den Umgang Israels mit den Palästinensern geäußert. Zudem spart sie nicht mit Kritik an ihrer neuen Heimat. Sie komme aus einer äußerst ungerechten Gesellschaft, sagte sie, und sie habe immer gedacht, dass die USA eine rundum gerechte Gesellschaft seien. Sie sehe es als ihre Pflicht an, darauf hinzuweisen, dass das nicht so sei.

Die Demokratin Nancy Pelosi twitterte, Trumps Äußerungen seien fremdenfeindlich

Diese Äußerungen haben besonders Moderatoren des präsidentenfreundlichen Senders Fox News in Rage versetzt. In der vergangenen Woche hatte der prominente Moderator Tucker Carlson die Abgeordnete Omar mehrmals kritisiert. Trump schaut sehr viel Fox News, und oft stehen seine Tweets in Zusammenhang mit dem, was er im Fernsehen gesehen hat.

Donald Trump erwägt offenbar, Wilbur Ross zu entlassen. (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

Die vier Demokratinnen befinden sich derzeit in einem innerparteilichen Clinch mit moderaten Parteikollegen und Nancy Pelosi, der Sprecherin des Abgeordnetenhauses. Es geht darum, inwieweit die Demokraten Trump bei der Verabschiedung eines Notfall-Pakets für die südliche Grenze zu Mexiko entgegenkommen. Die vier Frauen sind der Ansicht, der bisherige Entwurf gebe Trump zu viele Freiheiten, um Flüchtlinge gleich wieder abzuschieben beziehungsweise gar nicht erst ins Land zu lassen. Sie gehören zum linken Flügel der Demokraten. Im moderaten Flügel, zu dem auch Pelosi gehört, besteht die Sorge, man könne als die Partei dastehen, die sich allem verweigert, wenn man keine Kompromisse eingehe.

Trump hatte die Auseinandersetzungen beim politischen Gegner zuletzt mit Freude betrachtet. Durch seine Tweets dürfte er einiges dazu beigetragen haben, bei den Demokraten wieder Einheit herzustellen. Pelosi stellte sich noch am Sonntag auf die Seite der vier angegriffenen Frauen. Auch sie nutzte Twitter für ihre ersten Statements. Trumps Äußerungen seien fremdenfeindlich, schrieb sie. Mit seinem Slogan "Macht Amerika wieder großartig" sei immer schon gemeint gewesen: Macht Amerika wieder weiß.

US-Handelsminister angezählt Nach zahlreichen Personalwechseln in der Regierung von US-Präsident Donald Trump droht Medienberichten zufolge nun Handelsminister Wilbur Ross die Entlassung. Der 81-Jährige führt ein Schlüsselressort für den von Trump propagierten protektionistischen Kurs der Regierung. Wie der Sender NBC am Montag berichtete, hat Trump Mitarbeitern anvertraut, er denke über eine Ablösung des Ministers nach. Ross könnte so dasselbe Schicksal erwarten wie es den früheren Außenminister Rex Tillerson, den ehemaligen Verteidigungsminister James Mattis und zahlreiche enge Mitarbeiter des Präsidenten ereilte. Anlass für die erwogene Ablösung von Ross ist laut NBC Trumps jüngste Niederlage vor dem Verfassungsgericht, das eine Zusatzfrage zur Staatsangehörigkeit in der 2020 anstehenden Volkszählung nicht zuließ. Trump will nun auf anderem Wege an diese Daten gelangen und ordnete an, dass Bundesagenturen ihre Daten zur Staatsangehörigkeit durchforsten und dem Handelsministerium übermitteln sollen. Dies könnte zu neuen Rechtsstreitigkeiten führen. Hintergrund ist die Frage, ob die Wahlkreise auf Basis der Staatsbürgerschaft der Bewohner neu zugeschnitten werden können. Sowohl der Kongress als auch die Legislative in den Bundesstaaten greifen bislang auf die Zensus-Daten zurück, um zu ermitteln, wie viele politische Mandate jeweils auf die Wahlbezirke entfallen. Nach geltendem Recht wird dazu die Bevölkerungszahl zugrunde gelegt, ungeachtet der Staatsangehörigkeit der Bewohner. Reuters

Trump hatte geschrieben, es sei interessant zu sehen, wie Abgeordnete, die ursprünglich aus Ländern kämen, in denen fürchterliche Regierungen am Werke seien, nun den Bürgern der USA "laut und aggressiv" erklärten, wie der Staat zu führen sei. Er schrieb: "Warum gehen sie nicht zurück und helfen dabei, die kaputten und von Verbrechen verseuchten Orte wieder hinzukriegen, aus denen sie gekommen sind." Anschließend könnten sie zurückkommen, um zu zeigen, wie man es richtig mache.

Ocasio-Cortez wurde in New York geboren, Tlaib in Detroit, Pressley in Cincinnati. Pressley veröffentlichte einen Screenshot des Tweets und schrieb: "SO sieht Rassismus aus." Omar schrieb: "Sie fachen weißen Nationalismus an." Tlaib verkündete, sie werde noch härter "für UNSER Land" arbeiten. Ocasio-Cortez sprach den Präsidenten direkt an und sagte, das Land, aus dem sie komme und auf das sie einen Eid geschworen habe, seien die Vereinigten Staaten von Amerika.

Trump hat in der Vergangenheit mehrmals gesagt, er sei keinesfalls rassistisch. Allerdings vermeidet er es, weiße Nationalisten zu kritisieren. Er gehörte zudem zu den lautesten Vertretern der These, sein Vorgänger Barack Obama sei in Wahrheit in Afrika geboren worden.