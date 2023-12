Wegen der mutmaßlichen Unterstützung der palästinensischen Terrororganisation "Volksfront zur Befreiung Palästinas" (PFLP) ist die Berliner Polizei gegen eine links-feministische Frauengruppe vorgegangen. Sechs Wohnungen und zwei andere Räume von Mitgliedern der Gruppe "Zora" wurden am Mittwochmorgen in verschiedenen Stadtteilen Berlins durchsucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt handle es sich um sechs Beschuldigte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit. Bei den Durchsuchungen wurden neben Flugblättern "internetfähige Kommunikationsgeräte" und Datenträger beschlagnahmt. Zudem sei Pyrotechnik im zweistelligen Kilogramm-Bereich gefunden worden. Dafür habe weder die Erlaubnis vorgelegen, noch sei die Pyrotechnik sachgerecht gelagert gewesen. Weiter beschlagnahmte die Polizei eine geladene Schreckschusswaffe und mehrere hundert Schuss der zugehörigen Munition.