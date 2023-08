Boris Palmer, nach einer Auszeit wieder aktiver Oberbürgermeister von Tübingen, hält daran fest, bei einer Ungarn-Reise in der zweiten Septemberwoche am Budapester Matthias-Corvinus-Collegium (MCC) aufzutreten, das eng mit der Regierung des Ministerpräsidenten Viktor Orbán verbunden ist. Dass ihm ein um Rat gefragter Tübinger Professor die Unbedenklichkeit dieses Auftritts bescheinigt hatte, geht offenbar auf eine Verwechslung mit der international renommierten Corvinus-Universität zurück. Der Tübinger Professor und seine Unversität haben ihr Bedauern über diese falsche Empfehlung geäußert. Palmer will die Einladung aber nicht mehr absagen, weil eine Absage so knapp vor der Veranstaltung nicht verhältnismäßig sei.