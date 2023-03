Im Kampf gegen die Klimakrise hat die UN-Vollversammlung den Internationalen Gerichtshof in Den Haag angerufen. Das Gericht soll ein Gutachten dazu erstellen, welche Verpflichtungen Länder zur Bekämpfung der Erderwärmung haben. Das größte Gremium der Vereinten Nationen verabschiedete am Mittwoch eine maßgeblich vom bedrohten Inselstaat Vanuatu eingebrachte entsprechende Resolution einstimmig. Die Initiatoren erhoffen sich durch eine rechtliche Meinung des Haupt-Gerichts der Vereinten Nationen stärkere Maßnahmen zum Klimaschutz weltweit. Das Gutachten aus Den Haag hätte zwar keine bindende rechtliche Bedeutung, aber könnte als rechtliche Instanz Einfluss auf künftige Verhandlungen zum Klima haben. "Eine solche Meinung würde der Vollversammlung, den Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten helfen, die mutigeren und stärkeren Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, die unsere Welt so dringend benötigt", sagte UN-Generalsekretär António Guterres.