Die Marine und der Militärgeheimdienst der Ukraine haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht einen "Spezialeinsatz" auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim durchgeführt. "Spezialeinheiten auf Wasserfahrzeugen landeten an der Küste im Gebiet der Orte Oleniwka und Majak", erklärt die beim Verteidigungsministerium angesiedelte Hauptdirektion Nachrichtendienste. Dem Feind seien Verluste beigebracht und alle Ziele erreicht worden. Nähere Informationen und um welche Ziele es sich handelte, wurde zunächst nicht bekannt. Der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Andrij Yusow, sagte dem Sender BBC zufolge, die ukrainische Seite habe keine Verluste bei dem Einsatz gehabt, man habe die Flagge der Ukraine auf der Krim "kurz gehisst". Am Donnerstag beging die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag, zum zweiten Mal im Kriegszustand.