Einwohner von Mariupol stehen für Wasser an. Was kommt nach der Zerstörung? Offenbar plant der Kreml eine schnelle Annexion der besetzten Gebiete in der Ostukraine.

Geheimdienste und Diplomaten warnen davor, dass Moskau die Ostukraine in das eigene Staatsgebiet aufnehmen und so eine Generalmobilmachung und Angriffe gegen den Westen legitimieren könnte. Das würde eine neue Phase des Kriegs einleiten.

Von Stefan Kornelius

Die russische Führung könnte innerhalb der kommenden zwei Wochen die besetzten Gebiete in der Ostukraine mit Hilfe einer fingierten Volksabstimmung in das eigene Staatsgebiet überführen und damit eine neue Phase des Krieges einleiten. Entsprechende Warnungen von Geheimdiensten und Diplomaten machte am Dienstag der US-Vertreter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) öffentlich. Befürchtet wird, dass Russland nach der Eingliederung der Gebiete eine Generalmobilmachung ausrufen und auch stärker gegen die westliche Hilfe für die Ukraine vorgehen könnte.