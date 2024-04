Die Kämpfe im Osten der Ukraine werden laut dem Oberkommandierenden der ukrainischen Armee intensiver. Die ukrainischen Truppen seien an drei Stellungen zurückgefallen, teilte Olexander Syrskij am Sonntag auf Telegram mit. Schon am Samstag hatte Generaloberst Syrskyj die operativ-strategische Lage an der Front für die Ukraine schwierig genannt. Davon habe er die Verbündeten unterrichtet. Ebenfalls am Samstag hatten die russischen Streitkräfte berichtet, sie seien nach Einnahme von Orten im Gebiet Donezk tief in die Verteidigung der ukrainischen Armee eingedrungen. Russland und die Ukraine griffen einander auch in der Nacht auf Sonntag mit Drohnen an. In der südukrainischen Stadt Mykolajiw wurde nach Angaben von Gouverneur Witalij Kim ein Hotel und ein Objekt der Energieversorgung getroffen. Laut ukrainischer Luftwaffe setzte Russland vier Kampfdrohnen Shahed-131/136 iranischer Bauart sowie fünf Drohnen unbekannter Bauart ein. Fünf Drohnen seien abgeschossen worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht auf Sonntag seien über den grenznahen Gebieten 17 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, drei davon in der Region Kaluga südlich von Moskau. Die Luftangriffe waren damit weniger schwer als in der Nacht zuvor, als die russische Armee eine Kombination von Dutzenden Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen eingesetzt hatte. Nach ukrainischen Angaben wurde am Samstag im russischen Gebiet Krasnodar ein ölverarbeitender Betrieb getroffen, der seine Arbeit vorübergehend einstellen musste. Das ukrainische Energieministerium teilte mit, auch ein Bitumenwerk und ein Militärflugplatz seien auf russischer Seite getroffen worden. Alle Militärangaben waren nicht unabhängig überprüfbar.