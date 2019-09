In Tunesien waren am Sonntag rund sieben Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Bei 26 Kandidaten und Kandidatinnen gab es keine Favoriten, eine Stichwahl ist wahrscheinlich. Die Abstimmung wurde nach dem Tod von Präsident Béji Caïd Essebsi im Juli vorgezogen. Es bewarben sich unter anderen Ministerpräsident Youssef Chahed von der Partei Tahya Tounes und der parteilose Verteidigungsminister Abdelkrim Zbidi. Als einzige Frau kann die Anwältin Abir Moussi auf die zweite Runde hoffen. Medienunternehmer Nabil Karoui wurde vor dem Wahlkampf wegen Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung verhaftet. Er ist in Haft in Hungerstreik.