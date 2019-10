In Tunesien wird nach der Parlamentswahl eine schwierige Regierungsbildung erwartet. Zwei Parteien beanspruchten am Sonntagabend den Sieg. Die moderat islamistische Ennahda bekam laut Nachwahlumfragen die meisten Stimmen. Die Partei käme demnach auf 17,5 Prozent, wie das staatliche Fernsehen berichtete. Damit hätte sie aber massiv an Stimmen verloren. Auch die die neugegründete bürgerliche Partei Kalb Tounes (Herz von Tunesien) erklärte sich zur Siegerin.